China telt laagste aantal dagelijkse virusdoden in weken

In China zijn er in 24 uur nog 52 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het is het laagste aantal sterfgevallen in drie weken tijd. Alle sterfgevallen zijn in de provincie Hubei, waar het virus in december opdook. De Chinese autoriteiten maakten ook melding van 406 nieuwe besmettingen op dinsdag. Dat is voor het eerst minder dan er in de rest van de wereld zijn geconstateerd (437).