Wall Street toont herstel bij opening

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. Daarmee tonen ze iets van herstel na de zware verliezen van de afgelopen dagen, toen de beurzen diep in het rood sloten wegens zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De Dow-Jonesindex begon 0,9 procent hoger op 27.307 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 3159 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 9082 punten.

Het Chinese technologieconcern Weibo, met een beursnotering in New York, ging kort na de openingsbel verrassend 3,1 procent vooruit. De onderneming waarschuwde dat de omzet over het eerste kwartaal tot wel 20 procent lager uit kan vallen dan een jaar eerder als gevolg van de virusuitbraak in China. Het eveneens in New York genoteerde moederbedrijf Sina won 2,1 procent.

Disney weet ook de aandacht op zich gericht. Topman Bob Iger, onder wiens leiding het entertainmentconcern Lucasfilm overnam, legt zijn functie neer. Het aandeel werd dik 1 procent lager gezet.