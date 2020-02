Jeangu presenteert songfestivalnummer in DWDD

Het lied waarmee Jeangu Macrooy Nederland in mei vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival wordt ook dit jaar onthuld in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Jeangu presenteert de Nederlandse inzending woensdag 4 maart bij Matthijs van Nieuwkerk, zo liet de songfestivalorganisatie weten via Instagram.

De dag erna zingt Jeangu het liedje voor het eerst live in de uitzending. Vorig jaar maakten Duncan Laurence en songfestivalcommentator Cornald Maas het nummer Arcade ook al in het programma bekend.

Nederland mag het songfestival organiseren omdat Duncan Laurence de editie van 2019 in Israël won. Tot nu toe is nog maar weinig naar buiten gekomen over het liedje waarmee de 26-jarige Jeangu de prestatie van Laurence gaat proberen te evenaren. "We zijn in de afrondende fase en zetten de puntjes op de i", zei de soulzanger in januari. "Ik kan wel zeggen dat het nummer het mooiste is dat ik tot nu toe heb gemaakt."