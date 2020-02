In Italië is woensdag een twaalfde dode gemeld als gevolg van het coronavirus. Het aantal besmettingsgevallen is gestegen tot in totaal 374.

Dit meldde de afdeling civiele bescherming van het land. Alle mensen die tot nu toe in Italië zijn overleden, waren ofwel bejaarden of hadden reeds bestaande medische aandoeningen.

Dinsdag stond het aantal doden in Italië nog op 10 en het aantal besmettingsgevallen op 322.