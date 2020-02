EU roept op tot Europese coördinatie coronavirus

Kyriakides zei op een gezamenlijke persconferentie in Rome met de minister van Volksgezondheid van Italië dat landen niet in paniek moeten raken en dat de EU informatie zal verstrekken over het virus aan reizigers. In Italië is het aantal infecties met het virus dat griepachtige symptomen veroorzaakt, sterk toegenomen.

"Alle lidstaten moeten ons op de hoogte stellen van hun voorbereidingsplannen", zei ze. "Uiteenlopende benaderingen in de EU moeten worden vermeden," voegde ze eraan toe. De EU is klaar om de reacties te coördineren.