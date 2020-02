Coronavirus zaait onrust op beurzen

De Europese beurzen gingen woensdag opnieuw omlaag na de zware verliesbeurten in de afgelopen dagen. De verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China en de onzekerheid over de economische impact van de virusuitbraak bleven voor onrust zorgen op de financiële markten. Op het Damrak waren Wolters Kluwer en ASMI uitblinkers dankzij goed ontvangen resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,8 procent lager op 572,50 punten. De hoofdindex stond eerder op de ochtend nog 3 procent lager. De MidKap daalde 1,1 procent tot 897,95 punten. Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 2,1 procent. De beurs in Milaan hield het verlies beperkt tot 0,7 procent.

Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een min van 4,9 procent. Wolters Kluwer (plus 2,5 procent) ging aan kop. De informatieleverancier behaalde in 2019 meer omzet en winst. Ook voor dit jaar wordt een verdere winstgroei voorzien. ASMI (plus 6,1 procent) was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte afgelopen kwartaal meer winst. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 4,9 procent.

Kiadis Pharma

Bij de kleinere bedrijven steeg biotechbedrijf Kiadis Pharma bijna 23 procent. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft toestemming gegeven voor een onderzoek naar medicijnen die met behulp van Kiadis' technologie zijn ontwikkeld. NIBC klom 1 procent. Het bestuur van de Haagse zakenbank steunt het overnamebod van 9,85 euro per aandeel van investeerder Blackstone.

In Frankfurt zakte Lufthansa 1,9 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij kondigde maatregelen aan om de kosten te verlagen vanwege de impact van het coronavirus. In Amsterdam daalde concurrent Air France-KLM 0,8 procent. Danone klom 1,1 procent in Parijs dankzij goede resultaten van het Franse voedingsconcern. PSA, de eigenaar van de automerken Peugeot, Opel en Citroën, kwam ook met cijfers en won 2,2 procent.

De euro bleef vrijwel vlak op 1,0876 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 49,27 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 54,02 dollar per vat.