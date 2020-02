Het verbod in Duitsland op euthanasie is tegen de grondwet. Dat heeft het federale constitutionele hof in Karlsruhe woensdag bepaald in een zaak die onder anderen door ernstig zieke patiënten en artsen was aangespannen.

Het verbod op "zakelijke hulp bij zelfdoding" werd in 2015 in Duitsland ingevoerd. Het hof verklaarde het wetsartikel nietig.