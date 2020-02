'Inrijden op carnavalsoptocht was geen politieke daad'

De man die maandag inreed op een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen deed dat niet uit politieke of ideologische motieven. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung gaan de onderzoekers daar nu vanuit. De man weigert vooralsnog een verklaring af te geven.

De onderzoekers gaan er volgens de krant vanuit dat het gaat om een dolle actie van de man, een 29-jarige inwoner van Volkmarsen. Door zijn actie raakten meer dan zestig mensen gewond, onder wie veel kinderen.

Een van de mogelijkheden is dat de man in een geestelijke crisis verkeerde en in een opwelling tot zijn daad besloot. Artsen hebben de man inmiddels ontoerekeningsvatbaar verklaard. De onderzoekers hopen meer informatie over zijn beweegredenen te ontdekken in zijn mobiele telefoon en andere in beslag genomen datadragers.