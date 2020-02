WK shorttrack in Zuid-Korea afgelast om coronavirus

Het wereldkampioenschap shorttrack in Seoul, Zuid-Korea, is afgelast vanwege het coronavirus. Dat heeft de internationale schaatsunie (ISU) laten weten. Misschien wordt het evenement op een later tijdstip of op een andere locatie gehouden. Het WK stond, met een sterke Nederlandse delegatie, gepland van 13 tot en met 15 maart. Eerder al werd ook het WK tafeltennis in Zuid-Korea uitgesteld.

"Het spijt ons zeer dat we deze maatregel hebben moeten treffen, maar we hadden geen keus", zo laat de ISU in een verklaring weten. "Er is te veel onzekerheid omtrent de verspreiding van het virus. Een andere locatie vinden is gezien de omstandigheden op dit moment heel lastig. Toch willen we vooralsnog niet uitsluiten dat het evenement op een later tijdstip wordt gehouden."