AEX verder omlaag door virusvrees

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de zware verliesbeurten in de afgelopen twee dagen. Beleggers bleven bezorgd over de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China. Op het Damrak kwamen onder meer Wolters Kluwer, GrandVision, ASMI en NIBC met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de min op 579,24 punten. De MidKap daalde ook 0,6 procent, tot 902,77 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 0,2 procent. De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië heeft inmiddels elf mensen het leven gekost.

Wolters Kluwer (plus 2,7 procent) was de enige stijger in de AEX. De informatieleverancier behaalde in 2019 meer omzet en winst. Ook voor dit jaar wordt een verdere winstgroei voorzien. Het bedrijf gaat in 2020 opnieuw voor 350 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In de MidKap behoorde ASMI tot de schaarse stijgers, met een winst van ruim 1 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde duidelijk van het aantrekken van de chipmarkt als geheel en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het bedrijf kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 100 miljoen euro. Ook wordt het dividend opgeschroefd.