Coronavirus grijpt om zich heen in Zuid-Korea

Het coronavirus grijpt steeds sneller om zich heen in Zuid-Korea. Het land meldde woensdag 169 nieuwe besmettingen waarmee het totaal aantal in Zuid-Korea op 1146 komt.

De meeste nieuwe gevallen, 134, werden vastgesteld in de stad Daegu. Daar zijn veel van de besmettingen gelinkt aan de Shincheonji-kerk van Jezus, waar het eerste geval werd gemeld bij een 61-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe zij besmet is geraakt. Zuid-Korea gaat 200.000 leden van een kerk testen op het coronavirus.

Op een Amerikaanse legerbasis bij Daegu is bij een 23-jarige militair het coronavirus vastgesteld.