Nikkei opnieuw lager door viruszorgen

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw lager geëindigd. Beleggers bleven bezorgd over de economische impact van het nieuwe coronavirus, dat zich steeds verder lijkt te verspreiden in landen buiten China. Ook de meeste andere beurzen in de Aziatische regio verloren wederom terrein.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot met een verlies van 0,8 procent op 22.426,19 punten. De Japanse index tikte daarbij tussentijds het laagste niveau aan sinds 15 oktober 2019. Vooral onder de grondstofbedrijven en in de luchtvaartsector werden flinke verliezen geleden.

Vastgoedconcern Mitsubishi Estate zakte 2,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg is een persoon die besmet is met het coronavirus in het Shin Marunouchi Building geweest. Dat kantoorgebouw is een van de belangrijkste projecten van Mitsubishi Estate in het zakendistrict van Tokio. Reclamebureau Dentsu Group zakte 0,7 procent door de vrees dat de Olympische Zomerspelen in Tokio dit jaar niet doorgaan en het bedrijf veel reclame-inkomsten zal missen.

De beurs in Shanghai werkte een eerder koersverlies weg en noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent en de Kospi in Seoul leverde 1 procent in. De All Ordinaries in Sydney eindigde 2,3 procent lager onder aanvoering van de vier grote Australische banken.