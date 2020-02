Amerikaanse militair in Zuid-Korea besmet met coronavirus

Een 23-jarige Amerikaanse militair die is gestationeerd in Zuid-Korea is besmet met het nieuwe coronavirus. Volgens de Amerikaanse legerleiding is het de eerste besmetting van een Amerikaanse militair.

De militair is gelegerd in Camp Carroll, op 20 kilometer van Daegu, laten de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea weten. De man is in quarantaine geplaatst in zijn huis buiten de basis.

De zuidoostelijke stad Daegu is het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in Zuid-Korea. Veel besmettingen zijn vastgesteld bij aanhangers van de Shincheonji-kerk van Jezus in de stad. Van de 169 nieuwe gevallen in Zuid-Korea woensdag, waren er 134 in Daegu. Het totaal aantal besmettingen in het land ligt volgens de autoriteiten inmiddels op 1146.