Coronavrees zet Wall Street opnieuw flink lager

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag vanwege coronavrees opnieuw met stevige verliezen gesloten. De verdere verspreiding van het virus hield de financiële markten in de greep. De in New York erg belangrijke S&P 500-index is in vier handelsdagen al met meer dan 7,5 procent weggezakt.

Dinsdag sloot de brede S&P 500 op 3128,21 punten, wat neerkomt op een daling met 3 procent. De Dow-Jonesindex eindigde 3,2 procent lager op 27.081,36 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 2,8 procent in op 8965,61 punten.

Diverse grote beursfondsen kwamen met updates over de financiële gevolgen van de epidemie. Zo stelde creditcardbedrijf Mastercard (min 6,7 procent) zijn verwachtingen over de omzetgroei dit kwartaal naar beneden bij, doordat het coronavirus een rem zet op internationale reizen en aanverwante aankopen. Vliegmaatschappij United Airlines (min 6,5 procent) liet zijn winstdoel los wegens de gekelderde vraag naar tickets voor vluchten naar Azië. En JPMorgan Chase (min 4,5 procent) kwam met beperkingen voor reizen van zijn personeel in Italië.

Macy's

Onlinereisbureau Expedia (min 3 procent) stond om een andere reden in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van onder andere Trivago gaat zo'n 3000 banen schrappen. Verder kwam Home Depot met cijfers over het vierde kwartaal. De doe-het-zelfketen meldde een toename van de vergelijkbare verkopen. Het aandeel zakte niettemin 1 procent. Warenhuisketen Macy's overtrof in het laatste kwartaal van 2019 de gemiddelde winstverwachtingen op Wall Street, geholpen door sterke verkopen rond de feestdagen. De vooruitzichten werden echter niet opgeschroefd. Het aandeel ging 5,5 procent onderuit.

Farmaceut Mallinckrodt maakte een koerssprong van bijna 14 procent. Het bedrijf heeft een schikking getroffen met Amerikaanse openbaar aanklagers in een onderzoek naar betrokkenheid bij de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Het bedrijf vroeg ook faillissementsbescherming aan voor zijn onderdeel voor generieke geneesmiddelen.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0877 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent minder op 49,81 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 54,76 dollar per vat.