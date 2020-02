Eis 18 jaar cel voor pogingen moord en doodslag op bruiloft

Tegen een 23-jarige man uit Almelo is achttien jaar celstraf geëist, omdat hij vorig jaar op een Turkse bruiloft in Twente drie mensen zou hebben neergeschoten. Ook zou hij ruim een half jaar eerder van dichtbij een man onder vuur hebben genomen. Het Openbaar Ministerie vindt verdachte Tugay G. schuldig aan pogingen tot moord en doodslag.

G. ontkende dinsdag voor de rechtbank in Almelo stellig dat hij op 6 juni 2018 een man van dichtbij had beschoten. Hij zei dat hij het slachtoffer niet kende en van een persoonsverwisseling sprake moest zijn. Maar volgens de officier van justitie wezen camerabeelden en getuigenverklaringen naar hem als dader. Tot een arrestatie kwam het destijds niet, hij was vlak na de schietpartij naar Turkije vertrokken.

Op 2 februari 2019 schoot hij drie mensen neer op een Turkse bruiloft met honderden bezoekers in het Twentse Beckum. Naar eigen zeggen handelde hij uit noodweer. Hij had met een pistool drie schoten gelost nadat hij door meerdere personen bij een ruzie in elkaar was geslagen. Twee mensen liepen ernstige verwondingen op, een derde kwam er met een lichte verwonding vanaf. Volgens het OM was van noodweer geen sprake geweest en had hij de ruzie mede onder invloed van alcohol zelf uitgelokt.