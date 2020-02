Wederom stevige verliezen op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn dinsdag wederom met stevige verliezen de handel uitgegaan. Beleggers waren met aandacht vooral bij de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China. Op het Damrak was Philips een grote verliezer, na een waarschuwing voor een negatieve impact van het coronavirus op de resultaten van het zorgtechnologieconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 zakte 1,8 procent naar 582,71 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 908,41 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren elk 1,9 procent. De hoofdindex in Milaan leverde 1,4 procent in. Maandag lieten de graadmeters al forse verliezen zien in verband met coronavrees.

Philips stond onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van bijna 5 procent. Het concern waarschuwde bij de publicatie van het jaarverslag voor een negatief effect van het coronavirus op de resultaten in het eerste kwartaal. De onderneming kon nog geen specifiek bedrag geven.