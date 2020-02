Ook college Zandvoort wil Formule 1-teams op strand toelaten

Ook de gemeente Zandvoort wil teams van de Formule 1 in mei over het strand laten rijden om snel van en naar het circuit te komen. Het Noordwijkse gemeentebestuur kwam eerder ook al met dat voornemen. Drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen, logeren tijdens de Dutch Grand Prix in een luxe hotel in Noordwijk en om te voorkomen dat ze in de file belanden mogen ze over het strand.