Prijsvechters schrappen nog geen vluchten naar Italië om corona

Luchtvaartmaatschappijen Transavia en easyJet schrappen nog geen vluchten naar Italië, waar het aantal besmettingen met het coronavirus snel toeneemt. Ryanair was niet beschikbaar voor een reactie.

Transavia wijst erop dat voor het Zuid-Europese land nog geen reisverbod is ingesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte alleen zijn reisadvies aan naar steden en dorpen in de provincies Lombardije en Veneto. Ook easyJet schrapt geen vluchten totdat autoriteiten daar een advies over geven.

De prijsvechters handhaven de voorwaarden voor het annuleren of omboeken van vluchten naar Noord-Italië. "Mensen kunnen altijd besluiten om niet te vliegen, maar daar betalen ze zelf voor", aldus Transavia, die vanuit Nederland naar zes Italiaanse bestemmingen vliegt. De prijsvechter krijgt telefoontjes van bezorgde passagiers die binnenkort naar het gebied nabij Milaan reizen. Maar het aantal bellers is volgens de luchtvaartmaatschappij te overzien.