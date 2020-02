Zeker 13 Nederlanders vast om coronavirus in hotel op Tenerife

Zeker dertien Nederlanders moeten veertien dagen in quarantaine in het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef het coronavirus is vastgesteld.

De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Zo’n duizend gasten die in het hotel verblijven, onder wie de dertien Nederlanders en meer dan honderd Belgen, moeten op hun kamer blijven en worden op het virus getest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel zijn. Net als het RIVM raadt het de Nederlanders aan de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Zes Nederlanders boekten via D-reizen, vijf via Sunweb en twee via Corendon. De boekingen van D-reizen zijn ondergebracht bij TUI.

Complete lockdown

"TUI-vertegenwoordigers zijn ter plaatse en zullen contact onderhouden met onze klanten. Alle gasten is gevraagd op hun kamer te blijven. Ze worden verzorgd door het hotel. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben contact met het hotel en de lokale autoriteiten", aldus TUI. Ook meldt TUI dat geplande reizen naar Tenerife naar andere hotels gewoon doorgaan.

Corendon zegt telefonisch contact te hebben met de gasten. "De gasten wachten in hun kamer op verdere instructies van het hotelmanagement en de Spaanse autoriteiten. Het is een complete lockdown, net zoals bij het cruiseschip."

Eerder was op het Canarische eiland La Gomera het virus geconstateerd bij een Duitse man.