EU stelt opdracht voor onderhandelingen met Londen vast

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie kunnen beginnen. Ministers van de 27 EU-landen hebben dinsdag in Brussel de opdracht vastgesteld voor EU-onderhandelaar Michel Barnier. Uitgangspunt is een zo nauw mogelijke samenwerking. Hoe meer de Britten bereid zijn zich te houden aan Europese regels, hoe gunstiger hun toegang tot de Europese markt, is het centrale punt in het mandaat van de Fransman.