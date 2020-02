Spanje test toeristen op Canarische eilanden op coronavirus

Een van de gevallen is een 69-jarige Italiaan op het eiland Tenerife. De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Eerder was op het Canarische eiland La Gomera het virus geconstateerd bij een Duitse man.

De tests worden uitgevoerd op zo'n duizend toeristen in een hotel in Adeje in het zuiden van Tenerife, aldus Spaanse media. Het hotel is gedurende de test op slot.

Onder de toeristen zijn in elk geval 110 Belgen die reizen met touroperator TUI. Ze mogen net als de andere toeristen niet naar buiten. TUI zegt "al het mogelijke te doen om hen zo snel mogelijk van de situatie op de hoogte te stellen en een alternatieve oplossing te bieden".