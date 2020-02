Fotosessie Oranjes in Lech gaat inmiddels volgens vast patroon

De jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie op wintersport in Lech is een traditie. Alles loopt inmiddels via een vast patroon dat over de jaren is gegroeid. Ook deze dinsdag poseerde de koning met zijn familie zoals gebruikelijk weer geduldig voor de grote groep fotografen. De Oranjes doen dit, zodat ze daarna in alle rust van hun vakantie kunnen genieten.