Minister Blok: onderhandelingen met Londen heel ingewikkeld

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken voorziet "heel ingewikkelde" onderhandelingen met de Britten over de toekomstige relatie. "De belangen aan beide kanten van de Noordzee zijn enorm: visserij is belangrijk, natuurlijk de handelsrelaties, veiligheidssamenwerking en contacten tussen mensen. En dat maakt de onderhandelingen zo uitdagend", zei hij in Brussel waar hij met zijn collega’s het mandaat van EU-onderhandelaar Michel Barnier zal vaststellen.