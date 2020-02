'Vegaburgers bevatten veel zout'

Vegaburgers bevatten gemiddeld 1,4 gram zout per ons. Dat zegt de Consumentenbond, die zestien van deze vleesvervangers onderzocht. Het percentage past niet in de schijf van vijf van het Voedingscentrum, aldus de bond. Daarin staat volgens haar dat in een vleesvervanger maximaal 1,1 gram zout per 100 gram mag zitten. Vleesburgers bevatten overigens gemiddeld net zoveel zout.