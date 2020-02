Zuid-Korea test 200.000 leden van een kerk op coronavirus

Zuid-Korea gaat 200.000 leden van een kerk testen op het coronavirus. In het land is een golf van nieuwe besmettingen gemeld tot een totaal van 977. Ongeveer 68 procent van de Zuid-Koreaanse besmettingen is gelinkt aan de Shincheonji-kerk van Jezus, waar het eerste geval werd gemeld bij een 61-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe ze besmet is geraakt.