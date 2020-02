AEX krabbelt op na virusvrees

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen krabbelden op na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers gingen voorzichtig op zoek naar koopjes onder de zwaar afgestrafte aandelen. De aandacht bleef verder uitgaan naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de plus op 596,91 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 928,80 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan klom 0,4 procent na de koersval van ruim 5 procent een dag eerder.

Philips won 0,2 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern waarschuwde voor de impact van het coronavirus op de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar. De onderneming kan daar nog geen specifiek bedrag aan hangen, maar meldt bij de publicatie van het jaarverslag wel dat er sprake zal zijn van een negatief effect.

Bij de middelgrote bedrijven steeg OCI 6 procent. De kunstmestproducent verkocht afgelopen kwartaal meer van zijn producten, maar wel tegen lagere prijzen. De omzet en het bedrijfsresultaat vielen mede daardoor lager uit. De onderneming neemt verder zijn methanol-activiteiten onder de loep. Dat leidt mogelijk tot een gedeeltelijke verkoop van de divisie.