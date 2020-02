Plan Leefbaar Rotterdam om wapengeweld te beteugelen

Het toenemende aantal schiet- en steekincidenten in Rotterdam moet een halt worden toegeroepen. Dat vindt Leefbaar Rotterdam, de grootste (oppositie)partij in de gemeenteraad van de havenstad. De partij lanceert daarom een 'aanvalsplan’ met 15 punten tegen steek- en vuurwapengeweld, want "te lang is het op dit vlak gebleven bij grote woorden maar helaas te weinig daden", aldus fractievoorzitter Joost Eerdmans.