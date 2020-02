Nikkei onderuit na lang weekeinde

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs fors lager gesloten. Beleggers verwerkten de koersval op de wereldwijde beurzen van een dag eerder, die volgde op een snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China. De meeste andere Aziatische beurzen gingen opnieuw omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een verlies van 3,3 procent op 22.605,41 punten. Eerder op de dag stond de index nog bijna 5 procent in de min en bereikte daarmee het laagste niveau sinds eind oktober vorig jaar. Maandag was de beurs in Tokio gesloten vanwege de verjaardag van de nieuwe Japanse keizer Naruhito.

De Japanse exportbedrijven kampten met een duurdere Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien. De automakers Toyota en Mazda zakten daardoor 3,4 en 6,8 procent. Spoorwegbedrijf Central Japan Railway verloor 6,3 procent door de vrees dat mensen minder gaan reizen door de virusuitbraak. Het farmaceutische concern Fujifilm Holdings steeg daarentegen 2,8 procent. Volgens mediaberichten overweegt Japan het griepmedicijn Avigan van het bedrijf te gebruiken om het coronavirus te behandelen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de min. Het aantal doden door het coronavirus in China is opgelopen tot 2663 mensen en het aantal besmettingen bedraagt 77.658. De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt en ging slechts een fractie omlaag. De Kospi in Seoul toonde wat herstel na de koersval van bijna 4 procent een dag eerder en stond 1 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney ging opnieuw omlaag en sloot met een verlies van 1,6 procent.