Het Nationale Ballet danst Oscar Wilde's Dorian Gray

Het Nationale Ballet maakt dit najaar een eigen voorstelling naar het wereldberoemde boek uit 1890 The Picture of Dorian Gray, geschreven door Oscar Wilde. Choreografen Ernst Meisner en Marco Gerris en componist Joey Roukens ontwikkelen de avondvullende productie over de Engelse jongeman Dorian Gray en zijn portret, dat hem erg aan het schrikken maakt als hij beseft dat het schilderij jong zal blijven terwijl hij zelf ouder wordt.

"De roman lijkt in deze tijd van selfies en de alom heersende zucht naar een rimpelloos en genotvol leven weer zeer actueel. In de versie van Gerris en Meisner is Dorian een jong en succesvol model, dat op zoek is naar zijn eigen identiteit, zijn onschuld en uiteindelijk zichzelf verliest ", aldus Het Nationale Ballet. "Ballet en hiphop komen opnieuw samen in deze productie van Het Nationale Ballet, de Junior Company en ISH Dance Collective."

De productie is een van de zeven wereldpremières in het komende seizoen van het balletgezelschap. Dat gaat ook aandacht besteden aan Igor Stravinsky, de voor de dans belangrijke componist, met name door de muziek voor het balletgezelschap Les Ballets Russes en voor choreograaf George Balanchine. In 2021 is het vijftig jaar geleden dat Stravinsky stierf.