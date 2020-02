Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de gemeenten in het noorden van Italië waar het Coronavirus is vastgesteld, maandag aangepast. Het departement ontraadt reizen naar deze gemeenten in de provincies Padova en Lombardije.

