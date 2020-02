Advocate: Weinstein gaat in hoger beroep

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein gaat in hoger beroep tegen de veroordeling wegens aanranding en verkrachting. Advocate Donna Rotunno bevestigde dat ze "beslist in beroep gaat en dat de strijd nog niet voorbij is". Een jury in New York achtte Weinstein schuldig en hij werd onmiddellijk naar een gevangenis overgebracht. Rechter James Burke bepaalt op 11 maart de strafmaat en die kan oplopen tot 25 jaar cel.