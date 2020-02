FNV begint rechtszaak tegen DuPont om blootstelling aan gifstof

DuPont is volgens de bond aansprakelijk voor de schade bij oud-werknemers die met de stof in aanraking zijn gekomen. Het Bureau Beroepsziekten van FNV deed eerder onderzoek naar DuPont naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag. Dat actualiteitenprogramma onthulde in 2016 dat 33 van de 35 onderzochte oud-medewerkers gezondheidsproblemen hadden overgehouden aan hun blootstelling aan DMAc. De Inspectie SZW stelde in een rapport dat de meetmethoden en de beschermingsmaatregelen bij DuPont onvoldoende waren. Omdat het chemieconcern de aansprakelijkheid afwijst, brengt FNV de zaak nu voor de rechter.

Volgens de advocaat van FNV zijn meerdere vrouwelijke oud-werknemers tegen hun wens kinderloos gebleven door de blootstelling aan het gif. Zij eist een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro van DuPont. Het bedrijf zegt dat het de dagvaardingen nog bestudeert en wil inhoudelijk verder niks kwijt.