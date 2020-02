Blokker voorziet leveringsproblemen door coronavirus

Winkelketen Blokker voorziet leveringsproblemen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Het gaat om een klein deel van het assortiment, vertelt Hans Danhof, die verantwoordelijk is voor de toelevering van producten. Als bepaalde producten uit de schappen verdwijnen, zal dat volgens hem vlak voor de zomer gebeuren. Het duurt namelijk zo'n twintig weken voordat een productiestoring voelbaar is in de winkel.