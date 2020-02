WHO: voorbereiden dat coronavirus wereldwijde epidemie wordt

De internationale gemeenschap moet zich voorbereiden op een mogelijke wereldwijde epidemie, een pandemie. Dit zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. De sterke stijging in het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Iran, Italië en Zuid-Korea in de afgelopen dagen is volgens de WHO-chef heel erg zorgelijk. Een WHO-expert beklemtoonde dat er nog steeds geen sprake is van een pandemie en dat alles wordt gedaan om te voorkomen dat het dat wordt.

