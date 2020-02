Tweede ronde DNA-afname bij nabestaanden zeelieden

Nabestaanden van vermiste zeelieden in Katwijk en Scheveningen krijgen opnieuw de kans om hun DNA af te staan. Het coldcaseteam van de politie in Den Haag begon in 2014 met de identificatie van lichamen die in de loop van de jaren zijn aangespoeld.

"Inmiddels zijn we zes jaar verder en horen we dat mensen die destijds hun DNA niet hebben afgestaan, dat alsnog graag zouden willen doen", aldus het coldcaseteam. Bij ongeveer 150 mensen van wie familie niet van zee is teruggekeerd, is destijds wangslijm afgenomen. Het Nederlands Forensisch Instituut vergelijkt dat met de profielen van de onbekende personen. Vier slachtoffers konden geïdentificeerd worden, de laatste in januari.

De meeste slachtoffers zijn vissers die in een storm terechtkwamen, of rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog op een mijn voeren. Inmiddels is van vrijwel alle sinds 1920 aangespoelde onbekende doden DNA afgenomen.

In Scheveningen en Katwijk zijn monumenten opgericht om de verongelukte zeelieden te herdenken.