Bierfamilie en smoothiepartij stappen in bij Tony's Chocolonely

Onlangs waren er al berichten dat de familie De Spoelberch, een belangrijke aandeelhouder van bierreus AB InBev, in vergaande onderhandelingen was over een deelneming via investeringsvehikel Verlinvest. De familie trekt uiteindelijk samen op met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van Innocent. Volgens De Tijd pompen ze samen 36 miljoen euro in de Nederlandse onderneming. Beltman doet zelf geen uitspraken over de financiële details.

Tony's was al een tijdje op zoek naar extra partners. Onder meer voor de eerder aangekondigde chocoladefabriek in Pakhuis De Vrede in Zaandam waren extra geldschieters nodig. Met de bouw zijn forse investeringen gemoeid. De internationale chocoladefabrikant Barry Callebaut wordt ingeschakeld om te helpen bij de productie. Tony's wil ook een achtbaan in de fabriek laten bouwen, om bezoekers te trekken. Er wordt nog gezocht naar een vastgoedpartner die het pand kan overnemen. Dan kan Tony's het vastgoed van zijn balans halen en in plaats daarvan huur betalen.