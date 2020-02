Amateur-invaller steelt show bij ijshockey

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: sportheld David Ayres.

David Ayres was een paar dagen geleden nog een vrij onbekende Canadees. Hij is 42 jaar oud en al jaren gewaardeerd bij lokale ijshockeyers in Toronto, als bestuurder van de ijsdweilmachine. Dat hoort bij zijn werk als operationeel manager van het Mattamy Athletic Centre, waar Ryerson University ijshockeyt. Oja, en hij staat ook geregistreerd als de ‘EBUG’ van professionele ijshockeyclub Toro..

staande ovatie Ayres speelde de laatste 28 minuten en 41 seconden van de wedstrijd. Zijn vrouw Sarah Ayres deelde haar gevoelens aan het begin van dat halfuur op Twitter (@35Ayres): ‘Scotiabank Arena is best een eenzame plek als je de wedstrijd in je eentje kijkt.’ Sommige volgers snapten wat ze impliceerde: dat moest betekenen dat haar man als back-up ingezet werd. ‘Ik hoop dat hij ze allema..

