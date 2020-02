China doet meer om door virus getroffen economie te helpen

De Chinese leiders gaven onder meer aan belastingen te gaan gebruiken om bedrijven een steuntje in de rug te geven en bereid te zijn op andere manieren geld in de economie te pompen. Tegelijkertijd zegt de Chinese centrale bank bepaalde banken korting te geven voor het lenen van geld, zodat die goedkope leningen kunnen geven aan bedrijven. De People's Bank of China liet verder weten dat bedrijven mogelijk hun obligatieleningen niet kunnen afbetalen, maar dat de risico's beperkt zijn.

Veel bedrijven maken zich daar wel zorgen om. Als zij hun leningen niet kunnen aflossen, kunnen de schuldeisers hun faillissement aanvragen. Analisten denken dat miljoenen bedrijven op die manier in de problemen kunnen komen als de uitbraak van het virus na het eerste kwartaal nog niet onder controle is. Veel bedrijven hadden bovendien vorig jaar al last van de handelsoorlog met de Verenigde Staten waardoor hun situatie nu extra precair is.