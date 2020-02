Celstraf voor ex-marechaussee voor schenden ambtsgeheim

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft een 32-jarige voormalig marechaussee uit Vlaardingen veroordeeld voor het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim. Fernando C. krijgt een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 109 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf van 100 uur uitvoeren.

De man werkte bij de grensbewaking van Schiphol. Daar vroeg hij in het politiesysteem tussen maart 2014 en augustus 2015 informatie op over meerdere personen en kentekens die hij vervolgens naar anderen doorspeelde. Volgens het Openbaar Ministerie kreeg hij daar geld voor, de rechtbank vindt dat echter niet bewezen. Wel is volgens de rechtbank duidelijk dat er een criminele link is met de doorgespeelde informatie. Zo bleek een auto waarvan C. gegevens opvroeg kort daarna volledig uitgebrand.

De ex-marechaussee kwam samen met een inmiddels veroordeelde collega in beeld, na de liquidatie van topcrimineel Gwenette Martha in 2014. In het onderzoek daarnaar ontdekten rechercheurs dat Martha’s groep beschikte over schermafbeeldingen met informatie uit systemen van de marechaussee.