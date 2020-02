Neef vermeende topcrimineel staat terecht voor moord advocaat

De eerste, inleidende zitting in deze zaak is 4 maart in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het is niet duidelijk of T. daarbij aanwezig is, hij kan zich ook door zijn advocaat laten vertegenwoordigen. T.'s advocaat André Seebregts was niet bereikbaar voor een reactie.

In de zaak rond de moord op Wiersum zit ook Giërmo B. vast. Hij ontkent iets met de moord te maken te hebben. Er zit ook een derde persoon vast, hij werd eind januari opgepakt. Het is niet duidelijk wie er daadwerkelijk heeft geschoten. Het OM vermoedt dat T. de moord heeft gecoördineerd, zo werd duidelijk tijdens de inleidende zitting van B.

Marengo

Derk Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi als hoofdverdachte geldt. Hoewel van een formele verdenking (nog) geen sprake is, wordt Taghi - die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden - gezien als het brein achter de schokkende moord op de advocaat.

B. heeft een reeks belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en diens veronderstelde handlangers. In maart 2018 werd B.’s (niet-criminele) broer vermoord. Aangenomen wordt dat Taghi ook in die moord de hand heeft gehad. Wraak op 'verrader’ Nabil B. zou zijn motief zijn geweest.

Taghi was lang voortvluchtig en werd in december aangehouden in Dubai. Ook zijn vermoedelijke 'adjudant’ Saïd R. bleef geruime tijd spoorloos. Hij werd eerder deze maand opgepakt in Medellín in Colombia.