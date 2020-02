'Bouwbedrijven maken zich zorgen om stikstof'

Steeds meer bouwbedrijven maken zich zorgen dat ze door de problemen met stikstof en PFAS minder werk krijgen. Een op de negen bedrijven meldt in een maandelijks onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de hoeveelheid werk die ze in portefeuille hebben niet meer toeneemt.

Het is voor het eerst dat stikstof en PFAS door deze bedrijven als belangrijkste oorzaken daarvoor worden aangevoerd. Het gaat hier om bouwers van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen. De afgelopen jaren werd door bouwbedrijven een tekort aan personeel als belangrijkste rem op de groei genoemd.

Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zeggen dat ze minder werk hebben omdat er minder opdrachten zijn. Of dat ook met PFAS- en stikstof te maken heeft, is onduidelijk.

Gemiddeld hadden bouwbedrijven in december voor 9,7 maanden werk liggen. Dat was evenveel als een maand eerder. Bedrijven in de woningbouw hebben het meeste werk op de plank. Zij kunnen gemiddeld nog een jaar vooruit. In de wegenbouw hebben bedrijven in doorsnee voor 5,7 maanden werk achter de hand.