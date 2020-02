Assange aanwezig bij start hoorzitting rechtbank over uitzetting

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is maandag bij de Britse rechtbank verschenen aan het begin van een hoorzitting over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben de in Australië geboren klokkenluider ervan beschuldigd geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

In een blauwgrijs pak en gladgeschoren bevestigde Assange zijn naam en leeftijd. Bij eerdere hoorzittingen was hij aanwezig via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

Momenteel zit de 48-jarige Assange in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij dook in 2012 onder in de ambassade van Ecuador om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar werd hij verdacht van seksueel wangedrag. Ecuador wees Assange na zeven jaar de deur, waarna de Britse autoriteiten hem arresteerden.