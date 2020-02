'Toerismesector in Azië krijgt klap van meer dan 100 miljard'

De uitbraak van het coronavirus in China zorgt naar schatting voor meer dan 100 miljard dollar aan schade in de Aziatische toerismesector. Dat hebben economen van ING becijferd. Volgens hen lopen hotels, restaurants, winkels, luchtvaartmaatschappijen en andere reisgerelateerde bedrijven in tal van Aziatische landen inkomsten mis omdat met name Chinezen nu minder op vakantie gaan, en tripjes naar China zelf massaal worden gemeden.