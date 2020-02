Aantal plofkraken op geldautomaten stijgt fors

Vorig jaar zijn veel meer plofkraken op geldautomaten gepleegd dan in 2018. In 2019 probeerden criminelen 95 keer pinautomaten te kraken tegenover 61 keer het jaar ervoor. Dat is een stijging van ruim 50 procent, bevestigde de politie maandag. Bij ruim twee derde van de kraken, is niets buitgemaakt. Bij 16 procent is wel geld gestolen en bij een even hoog percentage kraken is dat niet duidelijk.