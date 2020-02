CDU wil nieuwe partijvoorzitter kiezen op speciaal congres

De Duitse partij CDU gaat een nieuwe voorzitter kiezen op een speciaal partijcongres dat moet worden gehouden op 25 april of 9 mei. De partij verkeert in een crisis door het toestaan van een coalitie gesteund door de rechtspopulistische AfD in de deelstaat Thüringen. Kort daarna kondigde partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer onverwachts haar vertrek aan.