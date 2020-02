China stelt parlementszitting uit vanwege coronavirus

China heeft de jaarlijkse parlementszitting uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus in het land. Dat is voor het eerst in tientallen jaren, meldden Chinese staatsmedia.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. De afgelopen 35 jaar werd de bijeenkomst altijd in maart gehouden.

De regering vindt het belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus in plaats van op de zitting.