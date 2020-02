Carnavalsoptocht Breda gaat door, noodscenario achter de hand

De grote carnavalsoptocht in Breda gaat maandag door. Dat heeft de organisatie in de ochtend besloten, bevestigt een woordvoerder. "We monitoren continu de weersomstandigheden en hebben voor de zekerheid aan noodscenario achter de hand."

Aan de tocht doen ongeveer vijftien grote praalwagens mee.

Met het oog op de harde wind zijn afgelopen weekend in Limburg en Brabant al meer zo'n tachtig carnavalsoptochten afgelast. Veel evenementen zijn verplaatst, veelal naar maandag of dinsdag, maar een enkele is helemaal geschrapt.