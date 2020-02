PostNL bereikt deal over verkoop Italiaanse dochter

PostNL heeft een deal getekend over de verkoop van zijn Italiaanse dochter Nexive. Daardoor denkt het postbedrijf zich komende tijd nog beter op zijn kernactiviteiten in Nederland en België te kunnen richten. PostNL benadrukte bij de jaarcijfers verder op koers te liggen om op termijn voordeel te halen uit de recente overname van het rivaliserende postbedrijf Sandd.

PostNL bezorgde afgelopen jaar wederom minder post. Toch wist de onderneming zijn omzet te verhogen, dankzij groei bij de pakketbezorging. De opbrengsten dikten aan tot ruim 2,8 miljard euro, tegen iets minder dan 2,8 miljard euro een jaar eerder. De winst ging wel omlaag.

Nexive is de tweede speler in de Italiaanse postmarkt en stond al langer in de etalage. PostNL draagt 80 procent van de activiteiten over aan het Duitse Mutares. PostNL zal een aandeel van 20 procent verkrijgen in een nieuwe entiteit waaronder Nexive nu komt te vallen. Er is geen verkoopsom naar buiten gebracht.