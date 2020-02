Voorlopig nog wisselvallig weer, met natte sneeuw

In de loop van maandagavond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten. Maandag is het nog zacht, met 10 tot 12 graden, maar er komt steeds koudere poollucht naar ons land. Daardoor groeit bij buien de kans op natte sneeuw en hagel. Die blijft mogelijk in de nacht van dinsdag op woensdag even liggen op auto's of gras, vooral in hoge gebieden. Woensdag wordt volgens Weeronline de koudste dag van de week, met maximaal 6 of 7 graden. De kans op weer een storm schat Weeronline op ongeveer 10 procent.

