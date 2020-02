'Veel producten van webwinkels buiten EU zijn onveilig'

Van de 250 bestelde producten via webplatforms als AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay brengt het grootste deel van de kinderproducten, sieraden, cosmetica en elektronica gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich mee, aldus de Consumentenbond. Met 165 van die producten bleek iets mis.

Zo bevatten 7 van de 11 bestelde tandenbleekmiddelen meer waterstofperoxide dan toegestaan, in een enkel geval zelfs 70 procent meer. In 5 van de 7 sieraden zitten te veel zware metalen, zoals cadmium of lood. Eén armband bevatte zelfs 38 procent (of 4000 keer) meer cadmium dan is toegestaan. Bijna driekwart van de powerbanks, USB-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest.